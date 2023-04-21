Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Klinik Psikolog Hilal Akyüz ve Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi
04:00 Günümüzde babalık rolü algısı
05:00 Çocuk eğitimi ailede nasıl başlıyor?
12:00 Baba figürünün çocuk gelişimi üzerindeki etkileri
30:00 Babayla sağlıklı kurulan bağlar çocukların hayatına nasıl yansır?
33:00 Çocukta öz güven gelişimi nasıl seyreder?
50:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi
56:00 Babanın duygusal yokluğunun çocuklar üzerindeki etkisi
58:00 Baba ve çocuk neden oyun oynamalı?
01:12:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi
01:17:00 Eğitimde modern bir kriz: Ebeveynsiz Eğitim