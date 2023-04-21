Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi

Babayla sağlıklı kurulan bağlar çocukların hayatına nasıl yansır?

21 Nisan 2023 | 16:22
VİDEO DEVAM EDİYOR

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Klinik Psikolog Hilal Akyüz ve Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi

04:00 Günümüzde babalık rolü algısı

05:00 Çocuk eğitimi ailede nasıl başlıyor?

12:00 Baba figürünün çocuk gelişimi üzerindeki etkileri

30:00 Babayla sağlıklı kurulan bağlar çocukların hayatına nasıl yansır?

33:00 Çocukta öz güven gelişimi nasıl seyreder?

50:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi

56:00 Babanın duygusal yokluğunun çocuklar üzerindeki etkisi

58:00 Baba ve çocuk neden oyun oynamalı?

01:12:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi

01:17:00 Eğitimde modern bir kriz: Ebeveynsiz Eğitim

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

59. Bölüm | Çocukları Eğitmek
59. Bölüm | Çocukları Eğitmek 02 Mart 2023 | 22:50
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri 10 Mart 2023 | 09:00
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 17 Mart 2023 | 12:06
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi 24 Mart 2023 | 10:05
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler | Eğitim Atölyesi
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler | Eğitim Atölyesi 31 Mart 2023 | 09:57
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm)
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm) 07 Nisan 2023 | 10:52
Çocuklarda davranış yönetimi
Çocuklarda davranış yönetimi | Eğitim Atölyesi 14 Nisan 2023 | 15:09
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi 21 Nisan 2023 | 16:22