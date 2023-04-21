Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Klinik Psikolog Hilal Akyüz ve Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi

04:00 Günümüzde babalık rolü algısı

05:00 Çocuk eğitimi ailede nasıl başlıyor?

12:00 Baba figürünün çocuk gelişimi üzerindeki etkileri

30:00 Babayla sağlıklı kurulan bağlar çocukların hayatına nasıl yansır?

33:00 Çocukta öz güven gelişimi nasıl seyreder?

50:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi

56:00 Babanın duygusal yokluğunun çocuklar üzerindeki etkisi

58:00 Baba ve çocuk neden oyun oynamalı?

01:12:00 Çocuk eğitiminde babanın etkisi

01:17:00 Eğitimde modern bir kriz: Ebeveynsiz Eğitim