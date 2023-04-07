Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm)

Çocukları Oruca Teşvik İçin Neler Yapılmalı?

07 Nisan 2023 | 10:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci İbrahim Güler ve İsmail Güler oldu. Ramazan iklimi ve çocuklar konuşuldu.

00:00 Selva Turaboğlu sunumu

02:50 Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz?

11:46 "Ramazan insanın kendini tutma eğitimidir"

30:47 Çocuklar Ramazan ayında hangi kazanımları edinir?

40:30 Değerlerimizi aktarma noktasında Ramazan'da neler yapılmalı?

57:48 Değerlerimizi çocuklara aktarma noktasında nerelerde hata yapıyoruz?

01:00:12 Bir insanın yetişmesinde ve eğitiminde çevre nasıl bir rol oynuyor?

01:13:28 Çocukları oruca teşvik için neler yapılmalı?

01:20:05 Çocuklara iyilik kavramı nasıl anlatılmalı?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları
56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları 26 Ocak 2023 | 21:30
58. Bölüm | Afet bilinci
58. Bölüm | Afet bilinci 23 Şubat 2023 | 19:50
59. Bölüm | Çocukları Eğitmek
59. Bölüm | Çocukları Eğitmek 02 Mart 2023 | 22:50
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri 10 Mart 2023 | 09:00
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 17 Mart 2023 | 12:06
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi 24 Mart 2023 | 10:05
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler | Eğitim Atölyesi
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler | Eğitim Atölyesi 31 Mart 2023 | 09:57
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm)
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm) 07 Nisan 2023 | 10:52