Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm)

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci İbrahim Güler ve İsmail Güler oldu. Ramazan iklimi ve çocuklar konuşuldu.
00:00 Selva Turaboğlu sunumu
02:50 Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz?
11:46 "Ramazan insanın kendini tutma eğitimidir"
30:47 Çocuklar Ramazan ayında hangi kazanımları edinir?
40:30 Değerlerimizi aktarma noktasında Ramazan'da neler yapılmalı?
57:48 Değerlerimizi çocuklara aktarma noktasında nerelerde hata yapıyoruz?
01:00:12 Bir insanın yetişmesinde ve eğitiminde çevre nasıl bir rol oynuyor?
01:13:28 Çocukları oruca teşvik için neler yapılmalı?
01:20:05 Çocuklara iyilik kavramı nasıl anlatılmalı?