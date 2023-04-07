Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm)

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci İbrahim Güler ve İsmail Güler oldu. Ramazan iklimi ve çocuklar konuşuldu.

00:00 Selva Turaboğlu sunumu

02:50 Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz?

11:46 "Ramazan insanın kendini tutma eğitimidir"

30:47 Çocuklar Ramazan ayında hangi kazanımları edinir?

40:30 Değerlerimizi aktarma noktasında Ramazan'da neler yapılmalı?

57:48 Değerlerimizi çocuklara aktarma noktasında nerelerde hata yapıyoruz?

01:00:12 Bir insanın yetişmesinde ve eğitiminde çevre nasıl bir rol oynuyor?

01:13:28 Çocukları oruca teşvik için neler yapılmalı?

01:20:05 Çocuklara iyilik kavramı nasıl anlatılmalı?