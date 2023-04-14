Çocuklarda Karakter Gelişimi | Kendini Bilmek

Çocuklarda karakter gelişimi ve davranış problemleri nelerdir? Bebek ve çocuklarda davranış eğitimi nasıl olmalı? Çocukta istenmeyen davranışları önlemenin yolları nelerdir? Anne baba ve çocuk etkileşimi nasıl olmalı?
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Özkan Sapasağlam ve Prof. Dr. Serdal Seven oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Çocuklarda karakter gelişimi ve davranış problemleri
09:30 Bebek ve çocuklarda davranış eğitimi
14:30 Çocuklarda davranış yönetimi
18:00 Ebeveyn tutumları ve çocuklarda davranış yönetimi
22:30 Çocukta istenmeyen davranışları önlemenin yolları
30:00 Çocuklara değerler nasıl aktarılır?
34:00 Çocukta değer bilinci ve karakter eğitimi
50:00 Çocuklarda davranış yöntemi
01:06:00 Çocuklarda karakter gelişimi ve davranış problemleri
01:10:00 Çocukta istenmeyen davranışları önlemenin yolları
01:24:00 Anne baba ve çocuk etkileşimi nasıl olmalı?
01:32:00 Evde ve okulda değerler eğitimi