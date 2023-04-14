Çocuklarda Karakter Gelişimi | Kendini Bilmek

Çocukta istenmeyen davranışları önlemenin yolları nelerdir?

14 Nisan 2023 | 14:18
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Çocuklarda karakter gelişimi ve davranış problemleri nelerdir? Bebek ve çocuklarda davranış eğitimi nasıl olmalı? Çocukta istenmeyen davranışları önlemenin yolları nelerdir? Anne baba ve çocuk etkileşimi nasıl olmalı?

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Özkan Sapasağlam ve Prof. Dr. Serdal Seven oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuklarda karakter gelişimi ve davranış problemleri

09:30 Bebek ve çocuklarda davranış eğitimi

14:30 Çocuklarda davranış yönetimi

18:00 Ebeveyn tutumları ve çocuklarda davranış yönetimi

22:30 Çocukta istenmeyen davranışları önlemenin yolları

30:00 Çocuklara değerler nasıl aktarılır?

34:00 Çocukta değer bilinci ve karakter eğitimi

50:00 Çocuklarda davranış yöntemi

01:06:00 Çocuklarda karakter gelişimi ve davranış problemleri

01:10:00 Çocukta istenmeyen davranışları önlemenin yolları

01:24:00 Anne baba ve çocuk etkileşimi nasıl olmalı?

01:32:00 Evde ve okulda değerler eğitimi

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