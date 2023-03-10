Çocuklarda sosyal beceri | Eğitim Atölyesi (60. Bölüm)

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Yıldız Teknik Üni. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ve Yıldız Teknik Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Begüm Satıcı oldu.

00:00 Kişiler arasındaki olumlu davranış ve tutumlar: Sosyal beceriler

04:34 Sosyal beceri nedir?

09:10 Zeka türlerini ayırmanın eğitime nasıl bir katkısı oldu?

11:40 Çocuklar için sosyal ortamın oluşmaması zorbalığı tetikler mi?

14:34 Teknoloji çocuklar için bir sorun mu?

19:55 Duygusal zeka geliştirilebilir mi?

27:40 Çocukların yanında onlar hakkında konuşmak onlara nasıl etki ediyor?

30:10 Çocuklarda sosyal beceri ne zaman ve nasıl gelişir?

35:00 Oyuncaklar çocukların hayal gücünü mü sınırlıyor?

44:55 Rol model olmadan sosyal beceriler gelişir mi?

50:40 Sosyal becerisi olan ve olmayan çocuklar arasındaki farklar

57:47 Özgürlük ve sorumluluk arasında çocuğun gelişimi

01:09:05 Sorumluluk almanın çocukların sosyal becerilerinin gelişmesindeki rolü

01:11:16 Akademik başarıların yanında sosyal gelişim nasıl desteklenir?

01:17:10 Demokratik ebeveynliğin çıkmazları

01:27:40 Çocukların sosyal beceri gelişimleri ve ebeveyn tutumları

01:29:47 Ekran otizmi nedir ve neden oluşur?

01:38:30 Sosyal etkinliklerin çocuğun gelişimine katkıları