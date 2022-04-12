Down sendromlu çocukların eğitimi

Eğitim Atölyesi 11. bölümde "Eğitimde Başarının Sırrı" konusu ele alındı.

13 Nisan 2022 | 15:04
VİDEO DEVAM EDİYOR


Özel eğitim nedir? Down sendromlu çocukların eğitimi nasıl olmalı? Down sendromu farklılığı nedir? Down sendromu tedavi edilebilir mi? Down sendromlu çocukların zihinsel özellikleri nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Uzman Klinik Psikolog Hafize Albayrak ve Özel Eğitim Öğretmeni Hilal Kulhan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Özel eğitim nedir?
07:00 Down sendromlu çocukların eğitimi
11:00 Down sendromu farklılığı nedir?
15:00 Down sendromu tedavi edilebilir mi?
27:00 Down sendromlu çocukların zihinsel özellikleri
32:00 Özel gereksinimli çocuklara dair bilinmesi gerekenler
40:00 Engelli bireylere dair bilinmesi gerekenler
44:00 Down sendromlu çocuklara nasıl eğitim verilir?
50:00 Down sendromlu çocukların eğitimi
01:10:00 Down sendromunun dereceleri var mı?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kişiselleştirilmiş eğitim nasıl olmalı?
Kişiselleştirilmiş eğitim nasıl olmalı? 07 Nisan 2022 | 12:44
Meslek seçimi nasıl yapılır?
Meslek seçimi nasıl yapılır? 07 Nisan 2022 | 14:38
Aileler Evde Din Eğitimi Verebilir mi?
Aileler Evde Din Eğitimi Verebilir mi? 07 Nisan 2022 | 18:05
Çocuk eğitiminde kitapların rolü
Çocuk eğitiminde kitapların rolü 07 Nisan 2022 | 20:59
Çocuk eğitiminin vazgeçilmezleri
Çocuk eğitiminin vazgeçilmezleri 08 Nisan 2022 | 14:14
Başarıya giden yolda ailenin önemi
Başarıya giden yolda ailenin önemi 10 Nisan 2022 | 11:19
Down sendromlu çocukların eğitimi
Down sendromlu çocukların eğitimi 12 Nisan 2022 | 06:40
Eğitim Atölyesi (12. Bölüm)
Eğitim Atölyesi (12. Bölüm) 13 Nisan 2022 | 19:37