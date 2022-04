Özel eğitim nedir? Down sendromlu çocukların eğitimi nasıl olmalı? Down sendromu farklılığı nedir? Down sendromu tedavi edilebilir mi? Down sendromlu çocukların zihinsel özellikleri nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Uzman Klinik Psikolog Hafize Albayrak ve Özel Eğitim Öğretmeni Hilal Kulhan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Özel eğitim nedir?

07:00 Down sendromlu çocukların eğitimi

11:00 Down sendromu farklılığı nedir?

15:00 Down sendromu tedavi edilebilir mi?

27:00 Down sendromlu çocukların zihinsel özellikleri

32:00 Özel gereksinimli çocuklara dair bilinmesi gerekenler

40:00 Engelli bireylere dair bilinmesi gerekenler

44:00 Down sendromlu çocuklara nasıl eğitim verilir?

50:00 Down sendromlu çocukların eğitimi

01:10:00 Down sendromunun dereceleri var mı?