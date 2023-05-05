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Eğitimde Soruların İşlevleri | Eğitim Atölyesi
Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Prof. Dr. Yakup Yılmaz ile test çözme teknikleri konuşuldu.
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Soruların İşlevleri " konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Prof. Dr. Yakup Yılmaz oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Eğitimde Soruların İşlevleri
04:00 Okumak ve yazmak düşünmeyi nasıl etkiler?
12:00 Okuma ve yazmanın düşünce dünyasına etkisi
20:00 Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?
22:00 Okuma ve yazmanın düşünce dünyasına etkisi
25:30 Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?
36:00 Okuduğumuzu daha iyi anlamak için neler yapabiliriz?
42:00 Okuduğunu iyi anlamanın püf noktası ne?
49:00 Eğitimde soruların işlevleri
56:00 Sorular düşünmeyi nasıl etkiler?
01:02:00 Sınav yaklaşırken ders çalışma sistemi nasıl olmalı?
01:05:00 Test çözerken dikkat edilmesi gerekenler
01:07:00 Paragraf sorularını çözerken "anahtar" kelimelerin önemi
01:10:00 "Test tekniği" sınavda başarıyı nasıl arttırıyor?
01:13:00 Sınav korkusunu yenmek mümkün mü?
01:20:00 Test çözerken dikkat edilmesi gerekenler
01:24:00 Sınava 1 ay kala dikkat edilmesi gereken hususlar neler?
01:28:00 Sınavda başarıyı artıran test çözme teknikleri
01:38:00 Paragraf sorularının mantığı nasıl çözülür?