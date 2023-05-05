Eğitimde Soruların İşlevleri | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Prof. Dr. Yakup Yılmaz ile test çözme teknikleri konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Soruların İşlevleri " konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Prof. Dr. Yakup Yılmaz oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitimde Soruların İşlevleri

04:00 Okumak ve yazmak düşünmeyi nasıl etkiler?

12:00 Okuma ve yazmanın düşünce dünyasına etkisi

20:00 Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

22:00 Okuma ve yazmanın düşünce dünyasına etkisi

25:30 Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

36:00 Okuduğumuzu daha iyi anlamak için neler yapabiliriz?

42:00 Okuduğunu iyi anlamanın püf noktası ne?

49:00 Eğitimde soruların işlevleri

56:00 Sorular düşünmeyi nasıl etkiler?

01:02:00 Sınav yaklaşırken ders çalışma sistemi nasıl olmalı?

01:05:00 Test çözerken dikkat edilmesi gerekenler

01:07:00 Paragraf sorularını çözerken "anahtar" kelimelerin önemi

01:10:00 "Test tekniği" sınavda başarıyı nasıl arttırıyor?

01:13:00 Sınav korkusunu yenmek mümkün mü?

01:20:00 Test çözerken dikkat edilmesi gerekenler

01:24:00 Sınava 1 ay kala dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

01:28:00 Sınavda başarıyı artıran test çözme teknikleri

01:38:00 Paragraf sorularının mantığı nasıl çözülür?