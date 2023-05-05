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Eğitimde Soruların İşlevleri | Eğitim Atölyesi 05 Mayıs 2023 08:05
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler | Eğitim Atölyesi 28 Nisan 2023 05:04
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi 21 Nisan 2023 04:04
Çocuklarda davranış yönetimi 17 Nisan 2023 03:04
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm) 07 Nisan 2023 10:04
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler | Eğitim Atölyesi 31 Mart 2023 12:03
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi 24 Mart 2023 12:03
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 18 Mart 2023 10:03
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri 16 Mart 2023 04:03
59. Bölüm | Çocukları Eğitmek 16 Mart 2023 04:03
58. Bölüm | Afet bilinci 16 Mart 2023 04:03
56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları 16 Mart 2023 04:03
55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik 16 Mart 2023 04:03
54. Bölüm | Görme Engelliler Eğitimi 16 Mart 2023 04:03
53. Bölüm | İlk Yardım Eğitimi 16 Mart 2023 04:03
52. Bölüm | Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim 16 Mart 2023 04:03
51. Bölüm | Eğitimde Motivasyon 16 Mart 2023 04:03
50. Bölüm | Mesleki ve Teknik Eğitim 16 Mart 2023 04:03
49. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk 16 Mart 2023 04:03
48. Bölüm | "Değerlere Bağlı Eğitim" 16 Mart 2023 04:03
47. Bölüm | Geleceğin Mimarları Öğretmenler 16 Mart 2023 04:03
46. Bölüm | Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları 16 Mart 2023 04:03
45. Bölüm | Doğru Hedef Belirlemek 16 Mart 2023 03:03
44. Bölüm | Yabancı Dil Öğrenmek 16 Mart 2023 03:03
43. Bölüm | Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme 16 Mart 2023 03:03
42. Bölüm | Gölge Öğreticilik 16 Mart 2023 03:03
41. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 16 Mart 2023 03:03
40. Bölüm | Çocuk Eğitiminde Masallar 16 Mart 2023 03:03
39. Bölüm | Çocuk Eğitiminde "Masallar" 16 Mart 2023 03:03
38. Bölüm | İşitme Engelliler Eğitimi 16 Mart 2023 03:03
37. Bölüm | Okçuluk Eğitimi 16 Mart 2023 03:03
36. Bölüm | Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum 16 Mart 2023 03:03
35. Bölüm | Etkili iletişim becerileri 16 Mart 2023 03:03
34. Bölüm | Okul Öncesi Eğitimin Önemi 16 Mart 2023 03:03
33. Bölüm | Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi 16 Mart 2023 03:03
32. Bölüm | Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre 16 Mart 2023 03:03
31. Bölüm | Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim 16 Mart 2023 03:03
30. Bölüm | Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz 16 Mart 2023 03:03
29. Bölüm | Üniversite Seçimi ve Tercihler 16 Mart 2023 03:03
28. Bölüm | Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar 16 Mart 2023 03:03
27. Bölüm | Lise Tercihini Doğru Yapmak 16 Mart 2023 03:03
26. Bölüm | Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi 16 Mart 2023 03:03
25. Bölüm | Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri 16 Mart 2023 02:03
24. Bölüm | Eğitimde Hayat Denge Modeli 16 Mart 2023 02:03
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 16 Mart 2023 02:03
22. Bölüm | Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci 16 Mart 2023 02:03
21. Bölüm | Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi 16 Mart 2023 02:03
20. Bölüm | Karakter Eğitimi 16 Mart 2023 02:03
19. Bölüm | Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi 16 Mart 2023 02:03
18. Bölüm | Eğitimin Toplumsal Dinamikleri 16 Mart 2023 02:03
17. Bölüm | "Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" 16 Mart 2023 04:03
16. Bölüm | "İnsanı Mayalamak" 16 Mart 2023 04:03
15. Bölüm | "Meslek Seçiminin Püf Noktaları" 16 Mart 2023 04:03
14. Bölüm | Eğitimde Eksen Kayması 16 Mart 2023 04:03
13. Bölüm | "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" 16 Mart 2023 04:03
12. Bölüm | "Gençleri Anlamak" 16 Mart 2023 04:03
11. Bölüm | "Down Sendromlu Çocuklar" 16 Mart 2023 04:03
10. Bölüm | "Başarının Sırrı" 16 Mart 2023 04:03
9. Bölüm | "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" 16 Mart 2023 04:03
8. Bölüm | "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" 16 Mart 2023 04:03
7. Bölüm | "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" 16 Mart 2023 04:03
6. Bölüm | "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" 16 Mart 2023 04:03
5. Bölüm | "Eğitimde Yaşanan Değişim" 16 Mart 2023 04:03
4. Bölüm | "Üstün Zekalı Çocuklar" 16 Mart 2023 04:03
3. Bölüm | "Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" 16 Mart 2023 04:03
2. Bölüm | "Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" 16 Mart 2023 04:03
1. Bölüm | "Eğitimin Temel Sorunları" 16 Mart 2023 04:03

Eğitimde Soruların İşlevleri | Eğitim Atölyesi

Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Prof. Dr. Yakup Yılmaz ile test çözme teknikleri konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Soruların İşlevleri " konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Prof. Dr. Yakup Yılmaz oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitimde Soruların İşlevleri

04:00 Okumak ve yazmak düşünmeyi nasıl etkiler?

12:00 Okuma ve yazmanın düşünce dünyasına etkisi

20:00 Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

22:00 Okuma ve yazmanın düşünce dünyasına etkisi

25:30 Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

36:00 Okuduğumuzu daha iyi anlamak için neler yapabiliriz?

42:00 Okuduğunu iyi anlamanın püf noktası ne?

49:00 Eğitimde soruların işlevleri

56:00 Sorular düşünmeyi nasıl etkiler?

01:02:00 Sınav yaklaşırken ders çalışma sistemi nasıl olmalı?

01:05:00 Test çözerken dikkat edilmesi gerekenler

01:07:00 Paragraf sorularını çözerken "anahtar" kelimelerin önemi

01:10:00 "Test tekniği" sınavda başarıyı nasıl arttırıyor?

01:13:00 Sınav korkusunu yenmek mümkün mü?

01:20:00 Test çözerken dikkat edilmesi gerekenler

01:24:00 Sınava 1 ay kala dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

01:28:00 Sınavda başarıyı artıran test çözme teknikleri

01:38:00 Paragraf sorularının mantığı nasıl çözülür?

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