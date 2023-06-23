Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları - Eğitim Atölyesi (76.Bölüm)

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Türkiye'de Mesleki Eğitim Liseleri" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Hüseyin Toros ve Eğitimci / Yazar Erol Demir oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Meslek lisesinde okumanın kazanımları

12:00 Türkiye'de mesleki eğitim liseleri

14:00 Meslek liseleri neden önemli?

28:00 Öğrenciler meslek seçimini hangi yaşlarda yapmalı?

32:00 Meslek seçiminde yetenek faktörü

38:00 Teknoloji iş birliği ile mesleki ve teknik liselerin projeleri

46:00 Türkiye'de mesleki eğitim liseleri

01:00:00 İTÜ MTAL hangi amaçla açıldı?

01:11:00 Meslek liselerinin istihdama katkısı ne?

01:19:00 Türkiye'de mesleki eğitim liseleri

01:24:00 Liseye girişte "Bilinçli Tercih" nasıl yapmalı?

01:28:00 Meslek lisesinde okumanın kazanımları

01:32:00 Mesleki eğitim merkezi programı nedir?