Meslek Lisesinde Okumanın Kazanımları - Eğitim Atölyesi (76.Bölüm)
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Türkiye'de Mesleki Eğitim Liseleri" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Hüseyin Toros ve Eğitimci / Yazar Erol Demir oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Meslek lisesinde okumanın kazanımları
12:00 Türkiye'de mesleki eğitim liseleri
14:00 Meslek liseleri neden önemli?
28:00 Öğrenciler meslek seçimini hangi yaşlarda yapmalı?
32:00 Meslek seçiminde yetenek faktörü
38:00 Teknoloji iş birliği ile mesleki ve teknik liselerin projeleri
46:00 Türkiye'de mesleki eğitim liseleri
01:00:00 İTÜ MTAL hangi amaçla açıldı?
01:11:00 Meslek liselerinin istihdama katkısı ne?
01:19:00 Türkiye'de mesleki eğitim liseleri
01:24:00 Liseye girişte "Bilinçli Tercih" nasıl yapmalı?
01:28:00 Meslek lisesinde okumanın kazanımları
01:32:00 Mesleki eğitim merkezi programı nedir?