Meslek Seçimi | Eğitim Atölyesi

Meslek seçimini etkileyen faktörler nelerdir? Kişi kendisine uygun mesleği nasıl anlar? Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Meslek seçiminde ailenin rol ve etkisi nedir? İş hayatında stresten kurtulmak için neler yapmalıyız? Stres seviyesi en az olan meslekler nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız ve Dr. Hüseyin Kazan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Mesleki iletişim ve kariyer planlaması

06:00 Meslek seçimini etkileyen faktörler

14:30 Kişi kendisine uygun mesleği nasıl anlar?

17:00 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

20:00 Kişilik özellikleri ve kariyer eğilimi arasındaki ilişki

25:00 Meslek seçiminde ailenin rol ve etkisi nedir?

34:00 Kişilik yönelimleri ve mesleki başarı algısı

39:00 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

47:00 Meslek seçiminde öğretmenlerin rolü

58:00 En stresli meslekler

01:06:00 İş yaşamında birey üzerinde stres oluşturan etkiler

01:17:00 İş hayatında stresten kurtulmak için neler yapmalıyız?

01:26:00 Stres seviyesi en az olan meslekler

01:31:00 Meslek hayatında kazanmamız gereken davranış değişiklikleri neler?