Meslek Seçimi | Eğitim Atölyesi

Eğitim Atölyesi'nin bu haftaki konukları Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız ve Dr. Hüseyin Kazan oldu. Mesleki iletişim ve kariyer planlaması konuşuldu.

31 Mart 2023 | 11:13
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Meslek seçimini etkileyen faktörler nelerdir? Kişi kendisine uygun mesleği nasıl anlar? Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Meslek seçiminde ailenin rol ve etkisi nedir? İş hayatında stresten kurtulmak için neler yapmalıyız? Stres seviyesi en az olan meslekler nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız ve Dr. Hüseyin Kazan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Mesleki iletişim ve kariyer planlaması
06:00 Meslek seçimini etkileyen faktörler
14:30 Kişi kendisine uygun mesleği nasıl anlar?
17:00 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
20:00 Kişilik özellikleri ve kariyer eğilimi arasındaki ilişki
25:00 Meslek seçiminde ailenin rol ve etkisi nedir?
34:00 Kişilik yönelimleri ve mesleki başarı algısı
39:00 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
47:00 Meslek seçiminde öğretmenlerin rolü
58:00 En stresli meslekler
01:06:00 İş yaşamında birey üzerinde stres oluşturan etkiler
01:17:00 İş hayatında stresten kurtulmak için neler yapmalıyız?
01:26:00 Stres seviyesi en az olan meslekler
01:31:00 Meslek hayatında kazanmamız gereken davranış değişiklikleri neler?

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