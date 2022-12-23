Mesleki ve Teknik Eğitim | Eğitim Atölyesi

Türkiye ve dünyada mesleki ve teknik eğitimin durumu nedir?

23 Aralık 2022 | 23:48
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Mesleki ve teknik eğitim nedir? Mesleki ve teknik eğitimde ne gibi gelişmeler yaşandı? Türkiye ve dünyada mesleki ve teknik eğitimin durumu nedir? Mesleki eğitimde hangi çalışmalar yapılıyor? "Hami Projesi" nedir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Orhan Albayrak ve Aykut Akca oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
06:00 Mesleki ve teknik eğitim
13:00 Mesleki ve teknik eğitimde ne gibi gelişmeler yaşandı?
22:00 Türkiye ve dünyada mesleki ve teknik eğitimin durumu
37:00 Okul ve sektör işbirliğinin önemi
46:00 Mesleki eğitim programı ve işleyişi
55:00 Mesleki eğitimde hangi çalışmalar yapılıyor?
59:00 "Hami Projesi" nedir?
01:05:00 Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik
01:17:00 Dünya mesleki beceri şampiyonası
01:24:00 İstanbul mesleki beceri şampiyonası

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