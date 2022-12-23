Mesleki ve Teknik Eğitim | Eğitim Atölyesi

Mesleki ve teknik eğitim nedir? Mesleki ve teknik eğitimde ne gibi gelişmeler yaşandı? Türkiye ve dünyada mesleki ve teknik eğitimin durumu nedir? Mesleki eğitimde hangi çalışmalar yapılıyor? "Hami Projesi" nedir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Orhan Albayrak ve Aykut Akca oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

06:00 Mesleki ve teknik eğitim

13:00 Mesleki ve teknik eğitimde ne gibi gelişmeler yaşandı?

22:00 Türkiye ve dünyada mesleki ve teknik eğitimin durumu

37:00 Okul ve sektör işbirliğinin önemi

46:00 Mesleki eğitim programı ve işleyişi

55:00 Mesleki eğitimde hangi çalışmalar yapılıyor?

59:00 "Hami Projesi" nedir?

01:05:00 Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik

01:17:00 Dünya mesleki beceri şampiyonası

01:24:00 İstanbul mesleki beceri şampiyonası