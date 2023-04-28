Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler | Eğitim Atölyesi

Başarı mı mutluluk getirir, yoksa mutluluk mu başarıyı? Öğrenci başarısını etkileyen faktörler nelerdir? Başarıyı biz mi yoksa çevremizdekiler mi belirler? Mutluluk bir hedef mi yoksa araç mı?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Öğrenci Başarısı Etkileyen Faktörler" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Ali Özdemir oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

01:00 Öğrenci başarısını etkileyen faktörler

02:00 Başarıyı biz mi yoksa çevremizdekiler mi belirler?

05:00 Başarı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi nasıl sıralamak gerekir?

07:00 Mutluluk bir hedef mi yoksa araç mı?

15:00 Başarıya giden yolda "ödev" vermenin rolü nedir?

25:00 Öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen faktörler

32:00 Öğrencinin öğrenmesi denetleniyor mu?

35:00 Zeka başarıyı yüzde kaç etkiliyor?

37:30 "Ders Çalış" ifadesi hangi eylemi karşılıyor?

52:00 Öğrenmeyi öğretmek mümkün mü?

55:30 Başarı kriterleri nelerdir?

01:00:00 Başarı sınavda alınan notla değerlendirilebilir mi?

01:08:00 Öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler

01:12:00 "Öfke" başarıyı nasıl etkiliyor?

01:20:00 "Can sıkıntısı" başarı için gerekli olabilir mi?

01:25:00 Bir şeyleri ertelerken asıl ertelediğimiz şey hayatımız olabilir mi?