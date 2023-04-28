Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler | Eğitim Atölyesi

Başarı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi nasıl sıralamak gerekir?

28 Nisan 2023 | 17:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Başarı mı mutluluk getirir, yoksa mutluluk mu başarıyı? Öğrenci başarısını etkileyen faktörler nelerdir? Başarıyı biz mi yoksa çevremizdekiler mi belirler? Mutluluk bir hedef mi yoksa araç mı?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Öğrenci Başarısı Etkileyen Faktörler" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Ali Özdemir oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

01:00 Öğrenci başarısını etkileyen faktörler

02:00 Başarıyı biz mi yoksa çevremizdekiler mi belirler?

05:00 Başarı ve mutluluk arasındaki ilişkiyi nasıl sıralamak gerekir?

07:00 Mutluluk bir hedef mi yoksa araç mı?

15:00 Başarıya giden yolda "ödev" vermenin rolü nedir?

25:00 Öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen faktörler

32:00 Öğrencinin öğrenmesi denetleniyor mu?

35:00 Zeka başarıyı yüzde kaç etkiliyor?

37:30 "Ders Çalış" ifadesi hangi eylemi karşılıyor?

52:00 Öğrenmeyi öğretmek mümkün mü?

55:30 Başarı kriterleri nelerdir?

01:00:00 Başarı sınavda alınan notla değerlendirilebilir mi?

01:08:00 Öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler

01:12:00 "Öfke" başarıyı nasıl etkiliyor?

01:20:00 "Can sıkıntısı" başarı için gerekli olabilir mi?

01:25:00 Bir şeyleri ertelerken asıl ertelediğimiz şey hayatımız olabilir mi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri 10 Mart 2023 | 09:00
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 17 Mart 2023 | 12:06
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi 24 Mart 2023 | 10:05
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler | Eğitim Atölyesi
Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler | Eğitim Atölyesi 31 Mart 2023 | 09:57
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm)
Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? (65.Bölüm) 07 Nisan 2023 | 10:52
Çocuklarda davranış yönetimi
Çocuklarda davranış yönetimi | Eğitim Atölyesi 14 Nisan 2023 | 15:09
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi
Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi | Eğitim Atölyesi 21 Nisan 2023 | 16:22
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler | Eğitim Atölyesi
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler | Eğitim Atölyesi 28 Nisan 2023 | 17:53