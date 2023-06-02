Sınav öncesinde yapılması gerekenler - Eğitim Atölyesi

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci-Yazar Çetin Deniz ve Eğitim Danışmanı Bilgin Pelister oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

01:34 LGS sınavına 3 gün kala nelere dikkat edilmeli?

04:20 LGS'de dikkat edilecek hususlar

08:59 Sınav öncesinde yapılması gerekenler

15:43 Sınav esnasında dikkat edilmesi gerekenler

26:56 Sınava hazırlıkta hafızayı doğru kullanmanın yolları

31:13 Sınava hazırlıkta öğrenmeyi kolaylaştıran yöntemler

33:30 Öğrenmeyi zorlaştıran durumlar neler?

34:32 Sınava hazırlıkta kullanılan hafıza teknikleri neler?

35:50 Sınav anında unutulan bilgi nasıl hatırlanabilir?

42:28 Öğrenilen bilginin kalıcılığı nasıl sağlanır?

54:21 Okuma, anlama ve soru çözme

56:32 Hızlı okumak sınav başarısını nasıl etkiler?

01:01:59 Soru çözerken sorunun altını çizmek gerekir mi?

01:07:40 Çok çalışmak mı verimli çalışmak mı?

01:28:16 Sınav akşamında ve sınav sabahında neler yapılmalı?