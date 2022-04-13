Çocuklar ve gençler aileyle beraber nasıl şekilleniyor? Ebeveynlerin yanlış tutumları neler? Gençler hedef belirleme noktasında nelere dikkat etmeli? Gençlere moral ve motivasyon kazandıran şeyler neler? Başarı nedir, nasıl başarılı olunur? Gençlerle yeni bir iletişim dili mümkün mü? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Gençleri Anlamak" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Davranış Bilimleri Uzmanı Esra Lenk ve Eğitimci - Yazar Aziz Erdoğan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

04:00 Gençleri anlamak

06:00 Çocuklar ve gençler aileyle beraber nasıl şekilleniyor?

30:00 Ebeveynlerin yanlış tutumları neler?

35:00 Toplumsal yaşamda gençleri anlamak

44:00 Gençler hedef belirleme noktasında nelere dikkat etmeli?

01:02:00 Gençlere moral ve motivasyon kazandıran şeyler neler?

01:06:00 Başarı nedir, nasıl başarılı olunur?

01:18:00 Gençlerle yeni bir iletişim dili mümkün mü?

01:29:00 Yalan söylemenin kişiye ve topluma verdiği zararlar

01:33:00 Nasıl bir gençlik bizi bekliyor?