92. Bölüm | Mehmet Akif İnan

Bu bölümde Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan'dan bahsediliyor.

20 Ocak 2023 | 12:57
VİDEO DEVAM EDİYOR

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı: Hıdır Yıldırım ve Ersin Nazif Gürdoğan konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

05:00 "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan

18:00 Mücadeleye adanmış bir hayat: Mehmet Akif İnan

23:00 Mehmet Akif İnan'ın hayatında iz bırakan şehirler

26:00 Mehmet Akif İnan'ın edebi kişiliği

41:00 Mehmet Akif İnan'ın hayatında iz bırakan şehirler

01:02:00 Mehmet Akif İnan'ın Medeniyet Tasavvuru

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