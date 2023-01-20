92. Bölüm | Mehmet Akif İnan

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı: Hıdır Yıldırım ve Ersin Nazif Gürdoğan konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
05:00 "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan
18:00 Mücadeleye adanmış bir hayat: Mehmet Akif İnan
23:00 Mehmet Akif İnan'ın hayatında iz bırakan şehirler
26:00 Mehmet Akif İnan'ın edebi kişiliği
41:00 Mehmet Akif İnan'ın hayatında iz bırakan şehirler
01:02:00 Mehmet Akif İnan'ın Medeniyet Tasavvuru