93. Bölüm I Sahaflık Kültürü

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Sahaf Turan M. Türkmenoğlu konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

11:00 Sahaflık ve sahaflık kültürü

26:00 Turan Türkmenoğlu'na göre "Sahaflık"

33:00 Sahaflar kitaplarını nasıl temin eder?

36:00 Sahaf kitabın değerini neye göre ve nasıl belirler?

48:00 Sahaflar Çarşısı'nın kültürel, mekansal ve sosyal değişimi

01:06:00 Sahaflar Çarşısı'nın müdavimleri kimlerdi?

01:11:00 Sahaf kitabın değerini neye göre ve nasıl belirler?

01:16:00 Sahaflar Çarşısı'nın kültürümüze etkisi