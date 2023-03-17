95. Bölüm | Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Numan konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
18:00 İnanç mimarinin şekillenmesinde nasıl rol alır?
28:00 Osmanlı mimarisinin yapısal özellikleri
35:00 Osmanlı'dan günümüze gelen mimari yapılar
59:00 Geleneksel Türk mimarisinde cami
01:05:00 İslam'da mihrap, minber ve minare mimarisi
01:15:00 Osmanlı mimarisinde ortaya çıkan ahenk