Enderun Sohbetleri | Divane Mehmed Çelebi

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Dr. Mustafa Çıpan ve Sanatçı Yüce Gümüş konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
02:00 Divane Mehmed Çelebi
10:00 Anadolu'da kurulan ilk Mevlevihanelerden: Afyon Mevlevihanesi
14:00 16. Yüzyılın Mevlevi Şairi: Divane Mehmed Çelebi
22:00 Divane Mehmed Çelebi'ye neden "İkinci Pir" denilmiştir?
26:00 Divane Mehmet Çelebi'nin Galata Mevlevihanesi şeyhi olması
29:15 Mehmed Çelebi'ye neden "Divane" unvanı verildi?
38:00 Divane Mehmed Çelebi'ye ithafen yazılmış mersiyeler
47:00 Selanikli Necib Dede
01:01:00 Divane Mehmed Çelebi'nin Naat-ı Şerif'i
01:06:00 16. Yüzyılın Mevlevi Şairi: Divane Mehmed Çelebi
01:36:00 "Dinle Sözümü Sana Direm"