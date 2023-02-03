Enderun Sohbetleri | Divane Mehmed Çelebi

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Dr. Mustafa Çıpan ve Sanatçı Yüce Gümüş konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Divane Mehmed Çelebi

10:00 Anadolu'da kurulan ilk Mevlevihanelerden: Afyon Mevlevihanesi

14:00 16. Yüzyılın Mevlevi Şairi: Divane Mehmed Çelebi

22:00 Divane Mehmed Çelebi'ye neden "İkinci Pir" denilmiştir?

26:00 Divane Mehmet Çelebi'nin Galata Mevlevihanesi şeyhi olması

29:15 Mehmed Çelebi'ye neden "Divane" unvanı verildi?

38:00 Divane Mehmed Çelebi'ye ithafen yazılmış mersiyeler

47:00 Selanikli Necib Dede

01:01:00 Divane Mehmed Çelebi'nin Naat-ı Şerif'i

01:06:00 16. Yüzyılın Mevlevi Şairi: Divane Mehmed Çelebi

01:36:00 "Dinle Sözümü Sana Direm"