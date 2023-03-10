Enderun Sohbetleri | Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı - Yazar Cemal Öztürk ve Araştırmacı - Yazar Dr. Mehmed Akif Köseoğlu konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Tekkelerin ilmi ve fikri hayatımıza etkisi

27:00 Mutasavvıf: Hüseyin Vassaf

38:00 İstanbul tekkelerinin dünü ve bugünü

45:00 İstanbul tekkeleri ile tanınan yazar: Cemalettin Server Revnakoğlu

48:00 Cemalettin Server Revnakoğlu'nun arşivi ve kültür tarihi araştırmaları

56:00 İstanbul tekkelerinden: Şeyh Ebul Vefa Hz. Türbesi

01:05:00 17. yüzyılda Üsküdar'da kurulan tekke: Nasuhi Tekkesi

01:11:00 Osmanlı'da bir halveti tekkesi: Ümmi Sinan Tekkesi

01:18:00 İstanbul'da açılan son mevlevihane: Üsküdar Mevlevihanesi