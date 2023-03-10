Enderun Sohbetleri | Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi

İstanbul tekkelerinin bugünkü işlevleri nelerdir?

10 Mart 2023 | 15:19
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Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı - Yazar Cemal Öztürk ve Araştırmacı - Yazar Dr. Mehmed Akif Köseoğlu konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Tekkelerin ilmi ve fikri hayatımıza etkisi

27:00 Mutasavvıf: Hüseyin Vassaf

38:00 İstanbul tekkelerinin dünü ve bugünü

45:00 İstanbul tekkeleri ile tanınan yazar: Cemalettin Server Revnakoğlu

48:00 Cemalettin Server Revnakoğlu'nun arşivi ve kültür tarihi araştırmaları

56:00 İstanbul tekkelerinden: Şeyh Ebul Vefa Hz. Türbesi

01:05:00 17. yüzyılda Üsküdar'da kurulan tekke: Nasuhi Tekkesi

01:11:00 Osmanlı'da bir halveti tekkesi: Ümmi Sinan Tekkesi

01:18:00 İstanbul'da açılan son mevlevihane: Üsküdar Mevlevihanesi

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