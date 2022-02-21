Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri 38. bölümüyle sizlerle... Enderun Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Olgun oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

04:00 Noel Nedir, Nasıl Kutlanılır?

07:00 Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar

18:00 Hz. İsa'nın Doğumunun Etkileri

21:00 Hz. İsa'nın Doğumu Kutsal Metinlerde Nasıl Ele Alınır?

30:00 Roma Pagan Festivallerinin Noel Kutlamasına Etkisi Nedir?

33:00 Hristiyan Kiliselerinin Pagan Geleneğini Benimsemesi

40:00 Hristiyan Geleneğinde Noel

47:00 Hristiyanların 6 Ocak Yortusu Aya Epifani Nedir?

52:00 Aziz Nikolostan Noel Baba Hikayesi

58:00 Noel'deki Semboller ve Anlamları

01:00:00 Hristiyan Geleneğinde Noel

01:10:00 25 Aralık Noel Günü İle 1 Ocak Yılbaşı Günü Arasındaki İlişki

01:16:00 Noel Yemeğinin Anlamı Nedir?

01:18:00 Farklı takvim uygulamalarının temeli

01:23:00 İslam geleneğinde yılbaşı kutlaması var mı?

01:26:00 Küresel yılbaşı kutlamaları

01:31:00 Hz. İsa Semavi Dinlerde Nasıl Aktarılır?

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