Kudüs'ün İslam'daki yeri I Enderun Sohbetleri (92. Bölüm)

Kudüs'ün İslam'daki yeri

23 Şubat 2023 | 21:57
VİDEO DEVAM EDİYOR

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Yazar Semiha Karahan konuk oldu. 00:00 Enderun Sohbetleri 03:00 Kudüs'ün İslam'daki yeri 15:29 Hz. Peygamberimiz (sav) Miraç Gecesi neler yaşadı? 22:22 Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemi 33:11 Dinler tarihi açısından Kudüs 46:03 Mehmet Akif İnan - Mescid-i Aksa 50:20 Ezelden ebede kutsal şehir: Kudüs 56:47 Hz. Peygamberimizin (sav) Taif duası 1:12:40 Bakara Suresi son iki ayet - İsmail Coşar 1:19:54 Hz. Ömer zamanında Müslümanların Kudüs'ü fethi 1:27:55 Hz. Ömer'in Emannamesi 1:30:14 Osmanlı döneminde Kudüs'te neler yaşandı?

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