Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü (98. Bölüm)

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Emre Ömürlü ve Neyzen Hüseyin Özkılıç konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Musikiye Adanmış Bir Ömürlü

16:00 Musikinin İnsan Yaşamındaki Önemi

27:00 Yusuf Ömürlü'nün İnsan Yaşamına Katkısı

27:00 Yusuf Ömürlü'nün Tasavvuf Musikisine Katkıları

43:00 Musikiye Adanmış Bir Ömür: Yusuf Ömürlü