Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü (98. Bölüm)

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Emre Ömürlü ve Neyzen Hüseyin Özkılıç konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
02:00 Musikiye Adanmış Bir Ömürlü
16:00 Musikinin İnsan Yaşamındaki Önemi
27:00 Yusuf Ömürlü'nün İnsan Yaşamına Katkısı
27:00 Yusuf Ömürlü'nün Tasavvuf Musikisine Katkıları
43:00 Musikiye Adanmış Bir Ömür: Yusuf Ömürlü