10. Bölüm "İslam'ın Anlaşılmasında Aklın ve Fıkhın Rolü"
Prof. Dr. Abdullah Karaman ile "Ayet ve Hadislerin Anlaşılmasında İctihadın Rolü" konuşuluyor
02 Ekim 2022 | 15:07
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