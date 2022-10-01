12. Bölüm "Mezheplerin Ortaya Çıkışı"
Doç. Dr. Osman Bayder ile "Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebebi" konuşuluyor
01 Ekim 2022 | 18:18
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
34. Bölüm "İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi" 29 Ocak 2022 | 10:42
35. Bölüm "İslam İktisadı" 29 Ocak 2022 | 14:15
36. Bölüm "Mezhepler Arası Görüş Farklılıkları" 28 Ocak 2022 | 20:25
37. Bölüm "Sünnetin Günümüze Aktarılması" 29 Ocak 2022 | 15:26
38. Bölüm "İnsan Hakları" 17 Ocak 2022 | 20:29
39. Bölüm "Veda Hutbesi" 16 Mart 2022 | 21:25
40. Bölüm "Katılım Bankacılığı" 29 Ocak 2022 | 15:26
12. Bölüm "Mezheplerin Ortaya Çıkışı" 01 Ekim 2022 | 18:16