13. Bölüm "Mezhepler Arası İhtilaflar"

Bir mezhep herhangi bir hadis ile çelişebilir mi?

04 Ekim 2022 | 06:59
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Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 13. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Bayder konuk oldu.

Mezhepler Arası Görüş Farklılıklarının Kaynağı Ne?
Bir Mezhep Herhangi Bir Hadis İle Çelişebilir mi?
Mezhepler Arası İhtilafların Nedeni Ne?
Mezhepler Arası İhtilafların Nedeni

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