14. Bölüm "Oryantalizm ve Fıkıh"

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 14. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'nin 14. bölümüne Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cemil Liv oldu. Fıkıh Meclisi'nin bu bölümünde "Oryantalizm ve Fıkıh" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

İslam Hukuku ve Oryantalizm

Oryantalizm İlmi Bir Disiplin midir?

Müslüman Araştırmacılar "Oryantalizm" Kavramından Nasıl Etkilendi?

Batı'nın İslam Hukukuna Karşı Bakış Açısı

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