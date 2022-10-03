15. Bölüm "İslam Hukuku ve Oryantalizm"

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 15. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'nin 15. bölümüne Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cemil Liv oldu. Fıkıh Meclisi'nin bu bölümünde "İslam Hukuku ve Oryantalizm " ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

Tarabişi'nin Fıkhın Kaynaklarına Yönelik İddiaları

İslam Hukuku ve Oryantalizm Oryantalizm ve Fıkıh

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