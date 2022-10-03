16. Bölüm "Ebu Hanife"

Fıkıh tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife kimdir? Fıkıh Meclisi'nde bu hafta Hanefi mezhebinin kurucusu, ilmi kişiliği ile kendisine İmam-ı Azam lakabı takılmış, halk arasında Ebu Hanife olarak bilinen Numan B. Sabit'in hayatı konuşuldu. İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir? Fıkıhtaki yeri neden önemli? Görüşleri ve fetvalarıyla İmam-ı Azam ismini almasının sebebi nedir? Fıkıh Meclisi'nde bu hafta İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı, ilmi kişiliği, hayatı ve ailesi konuşuldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 16. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'nin bu bölümünde "Oryantalizm ve Fıkıh" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

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01:36 Ebu Hanife Kimdir?

06:00 Ebu Hanife'nin Hayatı ve Ailesi

10:00 Ebu Hanife'nin Çocukluk ve Gençlik Yılları Büyük İslam Alimi: Ebu Hanife

27:00 Ebu Hanife ve İlmi Silsilesi

32:00 Ebu Hanife'nin İlmi Kişiliği

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