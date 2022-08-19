20. Bölüm "Bedensel Engellilik"

Engellilik fıkhi hükümlere nasıl etki etti? Zihinsel engellilerin ibadet sorumluluğu var mıdır? Fiziksel engelli bir kimse ibadetlerini nasıl yerine getirir? Görme engelli bir kimse ibadetlerini nasıl yerine getirir? Fıkıh Meclisi'nde bu hafta İslam hukukunda engellilerin fıkhı konusu işlendi.

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi'nde bu hafta İslam hukuku açısından bedensel engellilik konuşuldu... Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 20. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'nin 20. bölümüne Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hilal Özay konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

04:00 Engellilik Fıkhi Hükümlere Nasıl Etki Etti?

13:00 Zihinsel Engellilerin İbadet Sorumluluğu Var mıdır?

17:00 İslam Geleneğinde Engellilere Yaklaşım Nasıl Olmuştur?

25:00 İslam Hukuku Açısından Bedensel ve Zihinsel Engellilik

32:00 Fiziksel Engelli Bir Kimse İbadetlerini Nasıl Yerine Getirir?

39:00 Görme Engelli Bir Kimse İbadetlerini Nasıl Yerine Getirir?