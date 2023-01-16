21. Bölüm | İslam Düşüncesinde Engellilik

Engellilik fıkhi hükümlere nasıl etki etti? Zihinsel engellilerin ibadet sorumluluğu var mıdır? Fiziksel engelli bir kimse ibadetlerini nasıl yerine getirir? Görme engelli bir kimse ibadetlerini nasıl yerine getirir? Fıkıh Meclisi'nde bu hafta İslam hukukunda engellilerin fıkhı konusu işlendi.

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 21. bölümüyle yayında...

Fıkıh Meclisi'nin 21. bölümüne Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hilal Özay konuk oldu.

03:00 İslam Düşüncesinde Engellilere Yaklaşım Nasıl Olmuştur?

09:50 İslam Hukuku Açısından Bedensel Engellilik

12:12 Görme Engelli Bir Kimse Nasıl Kıble Tespiti Yapar?

28:00 İslam'ın Engellilere Bakışı

31:00 Bedensel Engelli Bir Kimse İbadetlerini Nasıl Yerine Getirir?