22. Bölüm | Şafi Mezhebinin Oluşum Süreci

Şafii mezhebinin usûlü ve genel karakteristiği nasıl oluşmuştur?

19 Ocak 2023 | 15:15
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Şafi mezhebinin kurucu imamı Muhammed bin İdris Eş Şafii kimdir? İmam Şafi hangi alimlerden ders aldı. İslam dünyasında ilim öğrenmek için hangi şehirlere yolculuk yaptı. Asıl adı Muhammed bin İdris olan İmam Şafi, bu hafta Fıkıh Meclisi'nde konuşuldu.

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi'nde bu hafta İmam Şafi ve Şafi Mezhebi konuşuluyor....

Fıkıh Meclisi'nin 22. bölümüne Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:45 Şafii Mezhebinin Oluşum Süreci

09:00 İmam Şafii ve Şafii Mezhebi

15:00 Şafii Mezhebinin Kuruluşu ve Yayılması

25:00 Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı?

30:00 Şafii Mezhebinin Usulü ve Genel Karakteristiği

38:00 Mezheplerin Ortaya Çıkış Süreci

44:00 Şafii Mezhebinin Kuruluşu ve Yayılması

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