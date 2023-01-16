23. Bölüm | Şafii Mezhebinin Gelişim Süreci

Şafii mezhebinin gelişim süreci nasıl gerçekleşti?

17 Ocak 2023 | 15:55
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Şafii mezhebinin ortaya çıkış süreci nasıl gerçekleşti? Şafii mezhebinin merkezi neresidir? Şafii mezhebi hangi ülkelerde yaygındır?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi'nde bu hafta İmam Şafi ve Şafi Mezhebi konuşuluyor....

Fıkıh Meclisi'nin 23. bölümüne Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

08:00 Şafii mezhebinin merkezi neresi?

13:00 İmam Şafii'nin Ehl-i Hadisteki Yeri

24:00 Tarihsel Süreçte "Şafiilik" ve "Eş'arilik" İlişkisi

40:00 Şafii Mezhebinin Gelişim Süreci Nasıl Gerçekleşti?

45:00 Şafii Mezhebi Hangi Ülkelerde Yaygındır?

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