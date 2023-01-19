24. Bölüm | Tıp ve Fetva İlişkisi

Fıkıh Meclisi'nde bu hafta fıkhı açıdan tıbbi bir sorun olan ötanazi konuşuldu.

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 24. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'nin 24. bölümüne Dr. Tuba Erkoç Baydar konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Fıkhi Açıdan Hayatın Sonuna İlişkin Tıbbi Sorun: Ötenazi

04:00 Tıbbi Konularda Fetva Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

05:00 Tıp ve Fetva İlişkisi

10:00 Ötenazinin Türleri ve Çeşitleri

24:00 İslam'ın Hastalığa ve Tedaviye Bakışı