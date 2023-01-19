Pasif ötanazi nedir? İslam hastalığa ve tedaviye nasıl bakıyor? İslam hastalığa ve tedaviye nasıl bakıyor? Fıkıh Meclisi'nde bu hafta "İslam'ın Ötanazi ve İntihara Bakışı" konuşuldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 25. bölümüyle yayında...

Fıkıh Meclisi'nin 25. bölümüne Dr. Tuba Erkoç Baydar konuk oldu.

00:00 İslam Hukuku Açısından Yaşama Hakkı ve Ötanazi

06:00 İslam'ın Ötanazi ve İntihara Bakışı

18:00 Pasif Ötanazi Nedir?

25:00 İslam'ın Hastalığa ve Tedaviye Bakışı

38:00 İslam'ın Hastalığa ve Tedaviye Bakışı

45:00 Fıkhi Açıdan Hayatın Sonuna İlişkin Tıbbi Sorun: Ötanazi