26. Bölüm | Fıkıh Usulünün Konusu ve Amacı

Fıkıh usulünün konusu ve amacı nedir? Fıkıh usülünün diğer ilim dallarıyla ilişkisi nedir? Fıkıh usülünün yapısı ve işlevi nasıldır? Fıkıh usülü nasıl doğdu? Fıkıh usülünü bilmenin önemi ve faydaları nelerdir?

Fıkıh Meclisi'nde bu hafta "Fıkıh Usülü" konuşuldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi sizlerle...

Fıkıh Meclisi'nin 26. bölümüne Prof. Dr. Osman Güman konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Fıkıh usulünün konusu ve amacı

10:00 Fıkıh usülünün diğer ilim dallarıyla ilişkisi

14:00 Kur'an ve sünneti anlamanın ve yorumlamanın gerekliliği

20:00 Fıkıh usülünün yapısı ve işlevi

39:00 Fıkıh usülünün doğuşu ve gelişimi

52:00 Fıkıh usülünü bilmenin önemi ve faydaları