26. Bölüm | Fıkıh Usulünün Konusu ve Amacı

Fıkıh usulünün konusu ve amacı nedir? Fıkıh usülünün diğer ilim dallarıyla ilişkisi nedir? Fıkıh usülünün yapısı ve işlevi nasıldır? Fıkıh usülü nasıl doğdu? Fıkıh usülünü bilmenin önemi ve faydaları nelerdir?
Fıkıh Meclisi'nde bu hafta "Fıkıh Usülü" konuşuldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi sizlerle...
Fıkıh Meclisi'nin 26. bölümüne Prof. Dr. Osman Güman konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Fıkıh usulünün konusu ve amacı
10:00 Fıkıh usülünün diğer ilim dallarıyla ilişkisi
14:00 Kur'an ve sünneti anlamanın ve yorumlamanın gerekliliği
20:00 Fıkıh usülünün yapısı ve işlevi
39:00 Fıkıh usülünün doğuşu ve gelişimi
52:00 Fıkıh usülünü bilmenin önemi ve faydaları