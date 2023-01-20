27. Bölüm | Fıkıh Usulünün Mahiyeti

Fıkıh usulü nedir? Usulcü ve fakih arasındaki fark nedir? Fıkıh usulünün konusu ve amacı nedir? Fıkıh usulünün ana konuları neler?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 27. bölümüyle yayında!
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Güman konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
01:30 Fıkıh Usulü Nedir?
03:30 Fıkıh Usulünün Mahiyeti ve Gayesi
10:00 Usulcü ve Fakih Arasındaki Fark Nedir?
15:00 Fıkıh Usulünün Konusu ve Amacı Nedir?
20:00 Fıkıh Usulünün Doğuşu ve Gelişimi
34:00 Fıkıh Usulünün Yapısı ve İşlevi
45:00 Fıkıh Usulünün Ana Konuları Neler?
50:00 Fıkıh Usulünün Doğuşu ve Gelişimi