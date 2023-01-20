27. Bölüm | Fıkıh Usulünün Mahiyeti

Fıkıh usulünün ana konuları nelerdir?

20 Ocak 2023 | 08:07
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Fıkıh usulü nedir? Usulcü ve fakih arasındaki fark nedir? Fıkıh usulünün konusu ve amacı nedir? Fıkıh usulünün ana konuları neler?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 27. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Güman konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

01:30 Fıkıh Usulü Nedir?

03:30 Fıkıh Usulünün Mahiyeti ve Gayesi

10:00 Usulcü ve Fakih Arasındaki Fark Nedir?

15:00 Fıkıh Usulünün Konusu ve Amacı Nedir?

20:00 Fıkıh Usulünün Doğuşu ve Gelişimi

34:00 Fıkıh Usulünün Yapısı ve İşlevi

45:00 Fıkıh Usulünün Ana Konuları Neler?

50:00 Fıkıh Usulünün Doğuşu ve Gelişimi

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