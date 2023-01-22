28. Bölüm | İmam Malik'in Hayatı

Maliki mezhebi nasıl ortaya çıktı?

22 Ocak 2023 | 13:24
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İmam Malik kimdir? İmam Malik kimlerden ders aldı? İmam Malik'in kişisel ve fiziksel özellikleri nelerdir? Maliki mezhebi nasıl ortaya çıktı?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 28. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'nin 28. bölümüne Uzman Vaiz Doç. Dr. Hafsa Kesgin konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:30 İmam Malik kimdir?

04:50 İmam Malik'in Hocaları

06:30 İmam Malik'in İlmi Kişiliği

09:00 İmam Malik'in Hayatı ve Eserleri

14:00 Medine'de Büyük Bir Alim: İmam Malik

17:00 İmam Malik'in Kişisel ve Fiziksel Özellikleri

26:00 Maliki Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı?

34:00 Maliki Mezhebinin Ortaya Çıkış Süreci

46:00 Maliki Mezhebinin İmamı, Büyük Müctehid: Malik B. Enes

50:00 Fıkıh Tarihi İçinde "Maliki Mezhebi"

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