İmam Malik kimdir? İmam Malik kimlerden ders aldı? İmam Malik'in kişisel ve fiziksel özellikleri nelerdir? Maliki mezhebi nasıl ortaya çıktı?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 28. bölümüyle yayında!
Fıkıh Meclisi'nin 28. bölümüne Uzman Vaiz Doç. Dr. Hafsa Kesgin konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:30 İmam Malik kimdir?
04:50 İmam Malik'in Hocaları
06:30 İmam Malik'in İlmi Kişiliği
09:00 İmam Malik'in Hayatı ve Eserleri
14:00 Medine'de Büyük Bir Alim: İmam Malik
17:00 İmam Malik'in Kişisel ve Fiziksel Özellikleri
26:00 Maliki Mezhebi Nasıl Ortaya Çıktı?
34:00 Maliki Mezhebinin Ortaya Çıkış Süreci
46:00 Maliki Mezhebinin İmamı, Büyük Müctehid: Malik B. Enes
50:00 Fıkıh Tarihi İçinde "Maliki Mezhebi"