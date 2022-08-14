3. Bölüm "Din, fıkıh ve ahlak ilişkisi"

Fıkıh Meclisi'nin bu bölümünde "Din, fıkıh ve ahlak ilişkisi" konuşuluyor.

15 Ağustos 2022 | 20:24
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Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katılımıyla Fıkıh Meclisi ikinci bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'nin ikinci bölümüne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse oldu.

Fıkıh Meclisi'nin bu bölümünde İslam fıkhına giriş yapıldı ve aşağıdaki konu başlıkları konuşuldu:

Din, fıkıh ve ahlak ilişkisi nedir?
Ahlakın yaptırımı var mıdır?

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