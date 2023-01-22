30. Bölüm | İmam Malik'in Fıkıh Anlayışı

İmam Malik'in İslam hukukuna katkıları nelerdir?

22 Ocak 2023 | 13:29
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İmam Malik kimdir? İmam Malik "El-Muvatta" adlı eserini nasıl yazdı? İmam Malik'in İslam hukukuna katkıları nelerdir? İmam Malik'in ilmi çevresi ve yetiştiği ortamın özellikleri nelerdir? İmam Malik'in fıkhında "Sünnet" kavramı ne ifade ediyor?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 30. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'nin 30. bölümüne Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Özdemir konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

06:00 İmam Malik'in Fıkıh Anlayışı

21:00 İmam Malik'in İslam Hukukuna Katkıları

25:00 İmam Malik'in İlmi Çevresi ve Yetiştiği Ortam

28:00 İmam Malik ve Fıkıh Metodolojisi

34:00 İmam Malik'in Fıkhında "Sünnet" Kavramı

48:00 Maliki Mezhebinde Özel Yeri Olan Bir Hüküm Kaynağı: Amel-i Ehl-i Medine

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