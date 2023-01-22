32. Bölüm | Biyofıkıh

Biyofıkıh nedir? İslam hukuku açısından bedene yapılan müdahaleler nelerdir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 32. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Öğretim üyesi Merve Özaykal konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 Biyofıkıh nedir?
09:00 Tıbbın ve Fıkhın Kesiştiği Alan: Biyofıkıh
23:00 İslam Hukuku Açısından Bedene Yapılan Müdahaleler
30:00 Tıbbi, Dini ve Hukuki Açıdan Bedene Yapılan Müdahaleler
42:00 Tıbbın ve Fıkhın Kesiştiği Alan: Biyofıkıh