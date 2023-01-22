32. Bölüm | Biyofıkıh

İslam hukuku açısından bedene yapılan müdahalelerin hükmü nedir?

22 Ocak 2023 | 13:36
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Biyofıkıh nedir? İslam hukuku açısından bedene yapılan müdahaleler nelerdir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 32. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Öğretim üyesi Merve Özaykal konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 Biyofıkıh nedir?

09:00 Tıbbın ve Fıkhın Kesiştiği Alan: Biyofıkıh

23:00 İslam Hukuku Açısından Bedene Yapılan Müdahaleler

30:00 Tıbbi, Dini ve Hukuki Açıdan Bedene Yapılan Müdahaleler

42:00 Tıbbın ve Fıkhın Kesiştiği Alan: Biyofıkıh

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