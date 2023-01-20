33. Bölüm | Organ Nakline Dini Açıdan Bakış

Organ nakline İslam dini nasıl bakıyor? Organ nakli caiz midir? İslam hukuku açısından organ nakli caiz midir? İslam hukukunda organ nakli etrafındaki tartışmaları nasıl anlamalıyız? Organ nakli ile ilgili fetva ve kararlar nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 33. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Öğretim üyesi Merve Özaykal konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Organ Nakline Dini Açıdan Bakış

05:30 İslam Hukuku Açısından Organ Nakli

15:00 İslam Hukukunda Organ Nakli Etrafındaki Tartışmalar

38:00 Organ Nakli İle İlgili Fetva ve Kararlar