34. Bölüm | İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi

İslam iktisadının karakteristik özellikleri nelerdir?

22 Ocak 2023 | 13:38
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İslam iktisadının tarihsel gelişimi nasıl gerçekleşti? Bir finans sistemi olarak İslam bankacılığının önemi nedir? İslam iktisadı ve günümüz sorunları nelerdir? İslam iktisadının karakteristik özellikleri nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 34. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı (DİYK) Seracettin Yıldız konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 İslam iktisadının tarihsel gelişimi

09:00 Bir finans sistemi olarak İslam Bankacılığı

15:00 Bir ilim olarak "İslam İktisadı"

29:00 İslam iktisadı ve günümüz sorunları

40:00 İslam iktisadının karakteristik özellikleri

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