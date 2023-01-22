35. Bölüm | Fıkıh - İktisat İlişkisi

İktisat, fıkhın bir alt dalı mı? İslami finansın getirdiği değerler nelerdir? İslam ekonomisinin temel ilkeleri nelerdir? İslam iktisadı perspektifinden faiz sistemi nasıl işliyor?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 35. bölümüyle yayında!
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı (DİYK) Seracettin Yıldız konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Fıkıh-İktisat İlişkisi
10:00 Bir ilim olarak "İslam İktisadı"
19:00 İktisat, fıkhın bir alt dalı mı?
22:00 İslami finansın getirdiği değerler
30:00 İslam ekonomisinin temel ilkeleri
39:00 İslam İktisadı Metodolojisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
50:00 İslam iktisadı perspektifinden faiz sistemi