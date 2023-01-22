35. Bölüm | Fıkıh - İktisat İlişkisi

İktisat, fıkhın bir alt dalı mı? İslami finansın getirdiği değerler nelerdir? İslam ekonomisinin temel ilkeleri nelerdir? İslam iktisadı perspektifinden faiz sistemi nasıl işliyor?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 35. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı (DİYK) Seracettin Yıldız konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Fıkıh-İktisat İlişkisi

10:00 Bir ilim olarak "İslam İktisadı"

19:00 İktisat, fıkhın bir alt dalı mı?

22:00 İslami finansın getirdiği değerler

30:00 İslam ekonomisinin temel ilkeleri

39:00 İslam İktisadı Metodolojisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

50:00 İslam iktisadı perspektifinden faiz sistemi