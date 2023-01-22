36. Bölüm | Mezhepler Arası Görüş Farklılıkları

Mezhepleri reddedenlere karşı yaklaşım nasıl olmalıdır?

22 Ocak 2023 | 13:43
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Mezhep nedir? Mezhepler arası görüş farklılıklarının sebepleri nelerdir? Mezhepleri reddedenlere karşı yaklaşım nasıl olmalıdır? Fıkıh ilminin ortaya çıkışında sahabenin rolü nedir? Sünnetin sonraki nesillere aktarılmasında sahabenin kullandığı yöntemler nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 36. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Şahin konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

01:32 Mezhep nedir?

05:30 Mezhepleri reddedenlere karşı yaklaşım nasıl olmalıdır?

13:00 Fıkıh ilminin ortaya çıkışında sahabenin rolü

25:00 Sünnetin sonraki nesillere aktarılmasında sahabenin kullandığı yöntemler nelerdir?

33:00 Mezhepler arası görüş farklılıklarının sebepleri

42:00 Kur'an ve sünnet ilişkisi

48:00 Ebu Hanife'nin fıkıh ilmindeki yeri

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