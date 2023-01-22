36. Bölüm | Mezhepler Arası Görüş Farklılıkları

Mezhep nedir? Mezhepler arası görüş farklılıklarının sebepleri nelerdir? Mezhepleri reddedenlere karşı yaklaşım nasıl olmalıdır? Fıkıh ilminin ortaya çıkışında sahabenin rolü nedir? Sünnetin sonraki nesillere aktarılmasında sahabenin kullandığı yöntemler nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 36. bölümüyle yayında!
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Şahin konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
01:32 Mezhep nedir?
05:30 Mezhepleri reddedenlere karşı yaklaşım nasıl olmalıdır?
13:00 Fıkıh ilminin ortaya çıkışında sahabenin rolü
25:00 Sünnetin sonraki nesillere aktarılmasında sahabenin kullandığı yöntemler nelerdir?
33:00 Mezhepler arası görüş farklılıklarının sebepleri
42:00 Kur'an ve sünnet ilişkisi
48:00 Ebu Hanife'nin fıkıh ilmindeki yeri