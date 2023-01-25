37. Bölüm | Mezhep İmamlarının Karakterlerinin Önemi

Dini bilginin aktarılmasında mezhep imamlarının karakterlerinin önemi nedir? Sünnetin aktarılmasında mezhep imamlarının dikkat ettikleri hususlar nelerdir? Sünnetin günümüze aktarılmasında mezheplerin rolü nedir? Mezheplerin görüşleri günümüze kadar nasıl ulaşmıştır? Dini bilgiyi aktarmada hadis ve fıkıh alimlerinin izledikleri yöntemler nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 37. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Şahin konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Dini bilginin aktarılmasında mezhep imamlarının karakterlerinin önemi

07:30 Sünnetin aktarılmasında mezhep imamlarının dikkat ettikleri hususlar

15:00 Sünnetin günümüze aktarılmasında mezheplerin rolü nedir?

22:30 Mezheplerin görüşleri günümüze kadar nasıl ulaşmıştır?

34:00 Dini bilgiyi aktarmada hadis ve fıkıh alimlerinin izledikleri yöntemler

43:00 Fıkıh ve hadis alimlerinin dini bilgiyi aktarmada izledikleri yöntemler arasındaki farklar