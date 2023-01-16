39. Bölüm | Veda Hutbesi

Temel insan haklarının sıralaması nasıldır?

17 Ocak 2023 | 16:01
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İnsan hakları nedir? Kaç çeşit insan hakkı vardır? İnsan hakları sınırlandırılabilir mi? İslam hukuku açısından insan haklarının önemi nedir? İnsan haklarının kaynağı nedir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 39. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Yayla konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 "İnsan Hakları Şehirleri" projesi nedir?

14:00 İnsan Haklarının En Güzel Örneği: Veda Hutbesi

17:00 Temel insan haklarının sıralaması nasıldır?

22:00 İnsan haklarının İslam Hukuku açısından önemi

26:00 İslami İlimler Açısından "İnsan Hakları" Kavramı

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