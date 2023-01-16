40. Bölüm | Katılım Bankacılığı

Katılım bankacılığı nedir? Katılım bankacılığı caiz midir? Katılım bankacılığının Türkiye'deki gelişimi nasıl oldu? Mudarebe sistemi nedir? Günümüz açısından katılma hesaplarının sorunları nelerdir? Katılım bankalarının sorunları nelerdir? Katılım bankaları ve faizli bankalar arasındaki farklar nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 40. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Fatih Mehmet Aydın konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Katılım bankacılığı nedir?

05:30 Katılım bankacılığının Türkiye'deki gelişimi

11:30 Mudarebe sistemi nedir?

19:00 Günümüz açısından katılma hesaplarının sorunları nelerdir?

27:00 Katılım bankalarının sorunları nelerdir?

39:00 Katılım bankaları ve faizli bankalar arasındaki farklar nelerdir?

45:00 Kâr paylaşımı esasına dayanan emek-sermaye ortaklığı: Mudarebe