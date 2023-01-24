41. Bölüm | Murabaha Sisteminde Karşılaşılan Problemler

Katılım bankalarında alınan gecikme cezası ile faiz arasındaki fark nedir?

25 Ocak 2023 | 10:36
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Murabaha sistemi nedir? Murabaha çeşitleri neler? Murabaha sisteminde karşılaşılan problemler nelerdir? Katılım bankalarında alınan gecikme cezası ile faiz arasındaki fark nedir? Murabaha sisteminde karşılaşılan problemlerin temel sebebi nedir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 41. bölümüyle yayında...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Fatih Mehmet Aydın konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 Murabaha sistemi nedir?

14:00 Murabaha çeşitleri neler?

21:00 Alış fiyatı veya maliyet üzerine belli bir kâr ilavesiyle yapılan sözleşme: Murabaha

30:00 Murabaha sisteminde karşılaşılan problemler

39:00 Katılım bankalarında alınan gecikme cezası ile faiz arasındaki fark nedir?

48:00 Murabaha sisteminde karşılaşılan problemlerin temel sebebi

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