42. Bölüm | Fıkıh ve İktisat Kavramları

Hz. Peygamber'in iktisadi uygulamaları nelerdir?

25 Ocak 2023 | 10:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam iktisadında ahlak ve adalet kavramlarının önemi nedir? Hz. Peygamber'in iktisadi uygulamaları nelerdi? Toplumsal bir kurum olarak iktisatın önemi nedir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 42. bölümüyle yayında...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Enver Osman Kaan konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Fıkıh ve İktisat Kavramları

16:00 Fıkıh-İktisat İlişkisi

18:00 İslam İktisat Düşüncesi

22:00 İslam İktisadında Ahlak ve Adalet

25:00 Ahlak ve İktisat İlişkisi

31:00 İslam İktisat Düşüncesinde Ahlak ve Adalet

34:00 Hz. Peygamber'in İktisadi Uygulamaları

38:00 Toplumsal Bir Kurum Olarak İktisat

51:00 İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları

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