42. Bölüm | Fıkıh ve İktisat Kavramları

İslam iktisadında ahlak ve adalet kavramlarının önemi nedir? Hz. Peygamber'in iktisadi uygulamaları nelerdi? Toplumsal bir kurum olarak iktisatın önemi nedir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 42. bölümüyle yayında...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Enver Osman Kaan konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Fıkıh ve İktisat Kavramları
16:00 Fıkıh-İktisat İlişkisi
18:00 İslam İktisat Düşüncesi
22:00 İslam İktisadında Ahlak ve Adalet
25:00 Ahlak ve İktisat İlişkisi
31:00 İslam İktisat Düşüncesinde Ahlak ve Adalet
34:00 Hz. Peygamber'in İktisadi Uygulamaları
38:00 Toplumsal Bir Kurum Olarak İktisat
51:00 İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları