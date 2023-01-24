43. Bölüm | Günümüz Fıkıh Meselelerinde Ortaya Çıkan Yaklaşımlar

Günümüz fıkıh meselelerinde ortaya çıkan yaklaşımlar nelerdir? Geçmişten günümüze fıkhi meseleleri çözümleme yöntemleri nelerdir? Modern zamanda fıkhi bir mesele ile karşılaşan kişi ne yapmalıdır? Günümüz fıkıh meselelerini çözümlemede kullanılan deliller nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 43. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Enver Osman Kaan konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

05:00 Fıkıh Meselelerinde "Nevazil" Kavramı

13:00 Günümüz fıkıh meselelerinde ortaya çıkan yaklaşımlar

20:00 Geçmişten günümüze fıkhi meseleleri çözümleme yöntemleri

35:00 Modern zamanda fıkhi bir mesele ile karşılaşan kişi ne yapmalıdır?

44:00 Günümüz fıkıh meselelerini çözümlemede kullanılan deliller