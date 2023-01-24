44. Bölüm | Fıkhi Açıdan Kripto Paralar

Kripto paralar arasındaki farklar nelerdir?

25 Ocak 2023 | 10:58
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Kripto para nedir? Kripto paralar arasındaki farklar nelerdir? Kripto paralar güvenilir mi? Kripto paranın iktisadi açıdan riskleri neler?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 44. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Abdurrahman Candan konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

01:00 Fıkhi açıdan kripto paralar

03:50 Kripto para nedir?

28:00 Kripto paralar arasındaki farklar nelerdir?

34:00 Kripto paralar güvenilir mi?

38:30 Fıkhi açıdan kripto para sistemi

41:30 Kripto paranın iktisadi açıdan riskleri neler?

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