44. Bölüm | Fıkhi Açıdan Kripto Paralar

Kripto para nedir? Kripto paralar arasındaki farklar nelerdir? Kripto paralar güvenilir mi? Kripto paranın iktisadi açıdan riskleri neler?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 44. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Abdurrahman Candan konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
01:00 Fıkhi açıdan kripto paralar
03:50 Kripto para nedir?
28:00 Kripto paralar arasındaki farklar nelerdir?
34:00 Kripto paralar güvenilir mi?
38:30 Fıkhi açıdan kripto para sistemi
41:30 Kripto paranın iktisadi açıdan riskleri neler?