45. Bölüm | İslam Hukuku Açısından Embriyo Uygulamaları

İslam hukuku açısından embriyo uygulamaları nelerdir? İslam'ın embriyo uygulamalarına bakışı nasıl? Embriyo uygulamalarının hükmü nedir? Embriyo uygulamalarının dinen uygun ya da sakıncalı olduğu durumlar nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 45. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Ülfet Görgülü konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 İslam hukuku açısından embriyo uygulamaları

12:00 İslam'ın embriyo uygulamalarına bakışı

18:00 İslam hukuku açısından tüp bebek tedavisi

25:00 Embriyo uygulamalarının hükmü nedir?

40:00 Embriyo uygulamalarının dinen uygun ya da sakıncalı olduğu durumlar